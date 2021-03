L'expert derrière cette création est en réalité un belge, révèle Het Nieuwsblad. Il s'agit de Chris Umé, un expert belge des deepfakes. "Les gens doivent comprendre que c'est le travail de professionnels. J'ai formé ce mannequin pendant deux mois, puis j'ai eu besoin de deux jours complets par film. Et puis encore 24 heures de post-production. Quiconque ne peut pas faire ça comme ça, comme certains le pensent ", souligne l'auteur au quotidien flamand. En effet, le deepfake consiste à associer, grâce à l'intelligence artificielle, une grande quantité d'images d'un personne réelle aux mouvements filmés d'un mannequin. Dans ce cas, derrière les photos de Tom Cruise se cache en réalité l'acteur Miles Fisher, qui ressemble déjà de base à la vedette.

"Tom Cruise n'a pas encore répondu, mais après les vidéos, il a créé son propre compte TikTok", raconte enjoué Chris Umé, à nos confères avant d'expliquer l'objectif de sa démarche : "Avec ces vidéos de Tom Cruise, j'ai voulu démontrer une fois de plus ce qui est déjà possible". Et pour convaincre, l'artiste deepfake n'en est pas à son premier essai. C'est ainsi qu'en 2019 on pouvait voir l'acteur de John Snow s'excuser pour la mauvaise fin de la série Game of Thrones.