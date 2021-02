Reine, roturière, maman et femme de son temps, Letizia d'Espagne est tout cela à la fois. Alors que l'ancienne journaliste approche petit à petit de la cinquantaine, elle a décidé d'assumer pleinement les mèches grises qui strient sa chevelure brune.Ce 2 février, la maman de Leonor et Sofia avait pris le chemin du QG de la FAD (Aid Against Drug Addiction Foundation), une association qui lutte contre l'addiction depuis 1986. Son manteau noir et blanc chiné signé Nina Ricci, déjà aperçu à plusieurs reprises, laissait apparaître une abondance de cheveux poivre et sel. Une manière de démontrer qu'elle est une Reine du peuple avant tout. Son choix a été salué par leespagnol, qui parle d'un geste "body positive". Récemment, c'est Caroline de Monaco qui opérait cette même transition capillaire avec succès lors de la fête nationale monégasque le 19 novembre 2020.