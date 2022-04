Quatuor recomposé, la famille d'Espagne a donc été immortalisée dans la banlieue de Madrid où un centre d'accueil et d'aide aux réfugiés ukrainiens a été mis sur pieds. L'occasion pour Leonor de marcher un peu plus dans les pas de sa mère. Car comme l'ancienne journaliste, la princesse a déjà tout d'une icône de mode inspirante et les réseaux sociaux s'empressent de décortiquer ses looks.

L'adolescente avait misé une blouse brodée noire et blanche inspirée des vyshyvanka, ces tenues traditionnelles d'Ukraine. Une pièce en rupture de stock en moins de vingt-quatre heures. Autre détail qui n'est pas passé inaperçu : Leonor a inauguré un tout nouveau piercing à l'oreille, identique à celui de Letizia. Telle mère, telle fille. Et c'est pour le mieux.