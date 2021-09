À chaque tête couronnée sa lubie mode. Kate Middleton ne jure que par les robes fleuries en été, Maxima opte toujours pour des couleurs éclatantes. La reine Letizia d'Espagne, elle, jette régulièrement son dévolu sur du cuir . La souveraine de 49 ans vient justement de faire sensation dans une pièce noire à petit prix.

Comme l'écrit Paris Match Belgique, l'épouse de Felipe VI est apparue dans une robe en cuir de la marque populaire & Other Stories pour assister au Famelab España 2021, un concours scientifique qui se déroulait à Madrid. La pièce ceinturée, associée à des souliers contrastants Prada, lui flattait le teint et la silhouette tout en ajoutant une touche rock. Déjà sold out, cette pièce forte affichait le prix de 349 euros, une somme relativement abordable. Comme la duchesse de Cambridge, Letizia d'Espagne n'hésite d'ailleurs pas à recycler ses tenues, une habitude qui fait l'unanimité.