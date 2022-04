Duo complice

Déjà de retour. Comme les représentants des familles royales de Belgique, des Pays-Bas ou encore du Danemark, Felipe VI et Letizia s'étaient rendus à Westminster Abbey le 29 mars dernier. Un hommage au prince Philip, mort à 99 ans le 9 avril 2021, avait lieu en leur présence et celle des médias. Une semaine plus tard, la reine d'Espagne a de nouveau rallié l'Angleterre, en solo cette fois-ci.

L'ancienne journaliste était attendue dans le royaume pour visiter un centre culturel du pays dédié à l'art espagnol. Le mardi 5 avril, la maman des princesses Leonor et Sofia a eu le droit à un accueil de choix, puisque c'est le prince Charles lui-même qui s'est en chargé. Le prince de Galles et Letizia ont affiché toute leur complicité et un chaleureux baisemain fut échangé au château d'Auckland, palais cossu où sont exposées les oeuvres du peintre du Siècle d'Or espagnol Francisco de Zurbarán.



Autre détail qui n'est pas passé inaperçu chez les spécialistes du Gotha : à 49 ans, la reine assume désormais complètement ses cheveux blancs. Un choix moins anodin qu'il n'y paraît. Elle avait opté pour une robe et un manteau Carolina Herrera, l'une de ses créatrices fétiches, pour cette sortie réussie.