On l'appelait affectueusement "Menchu". Plus qu'un membre de sa famille, c'est un guide et une intarissable source d'inspiration que la reine Letizia vient de perdre. María del Carmen Álvarez del Valle, sa grand-mère paternelle, est décédée à l'âge de 93 ans le 27 juillet.

Figure incontournable du paysage audiovisuel espagnol, María était une brillante journaliste de radio dont la voix était connue de tous. Un parcours qui avait poussé l'épouse de Felipe VI à devenir elle-même journaliste, elle qui fut notamment présentatrice et reporter pour CNN+ avant d'intégrer la famille royale. Les deux femmes étaient complices et "Menchu" avait assisté aussi bien au mariage de sa petite-fille qu'aux baptêmes des princesses Leonor et Sofia de Bourbon. Les obsèques, qui se tiendront dans la plus stricte intimité, ont lieu le 28 juillet et elle sera enterrée au cimetière El Carmen de Ribadesella, dans les Asturies.