Histoire de célébrer sa victoire juridique, Britney Spears s'affiche dans le plus simple appareil sur son compte Instagram. On peut voir la chanteuse nue devant un bain ou jacuzzi mais aussi sur la plage. La star de la pop de 39 ans, qui passe en ce moment des vacances avec son fiancé Sam Asghari, avait déjà un penchant pour les photos un peu dénudées. Mais cette fois-ci, libérée et délivrée de cette fameuse tutelle et procédure juridique qui a duré plusieurs mois et a connu une kyrielle de rebondissements, elle se lâche sur ses réseaux sociaux. Le volet juridique n'est d'ailleurs pas terminé. L'interprète de Toxic a en effet précisé qu'elle allait poursuivre sa famille en justice afin que son père son inculpé d'abus de tutelle.