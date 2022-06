On y voit la cadette du clan Kardashian dans un bikini couleur chair aux tétons apparents durant ses vacances. Une pièce provocante signée Jean-Paul Gaultier captée en contre-plongée. Le prix ? 325 dollars, soit un peu plus de 300 euros. "Libérez les tétons", a écrit la maman de Stormi comme pour railler la censure qui fait rage sur Instagram et qui est régulièrement décriée par les célébrités de tous poils.



Le cliché a provoqué un torrent de réactions et cumule plus de 11 millions de "likes" depuis sa publication le 7 juin. © instagram/@kyliejenner Le cliché a provoqué un torrent de réactions et cumule plus de 11 millions de "likes" depuis sa publication le 7 juin.

En 2019, Kylie Jenner détenait le record de "likes" avec un cliché qui en comportait quelque 18 millions. Ce 8 juin 2022, la star de 24 ans n'est pas loin de son record personnel avec de bouillantes photos.