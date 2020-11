La petite amie de Lil Wayne a eu bien du mal à digérer que le rappeur soutienne Donald Trump. En marge de l'élection présidentielle du 3 novembre, le natif de la Nouvelle-Orléans s'était en effet montré dithyrambique envers le président américain, cliché complice à l'appui.

"Je viens de terminer une super réunion avec Donald Trump. En plus de ce qu'il a fait jusqu'à présent avec la réforme pénale, le plan Patine va donner à la communauté une réelle appropriation politique. Il a écouté ce que nous avions à dire aujourd’hui et a assuré qu’il pouvait nous satisfaire et qu’il le ferait”, avait tweeté Lil Wayne le 29 octobre.





Aujourd'hui, PageSix nous apprend que le mannequin Denise Bidot a bien plaqué le rappeur dans la foulée. "Elle a rompu avec Wayne", a glissé une source. "Ce n'était pas uniquement son soutien envers Trump, mais cela a joué un rôle considérable". C'est donc fraîchement célibataire que la star américaine apprendra bientôt qui de Donald Trump ou de Joe Biden sera le prochain locataire de la Maison-Blanche.