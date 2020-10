, confesse la célèbre interprète de Smile Not Fair et Fuck You dans une vidéo pour la campagne #IMasturbate de Womanizer Lily Allen, 35 ans, occupe désormais la fonction de Chief Liberation Officer de la marque de sex toys. Ensemble, ils souhaitent briser les tabous autour de la masturbation, combler le fossé masturbatoire existant et promouvoir la sexualité positive au sein de la société.

Selon une récente enquête menée par Womanizer auprès de 7 000 hommes et femmes de 14 pays, le fossé masturbatoire - l'écart international entre les sexes en matière de masturbation - est de 68 %. Les hommes se livrent à cet acte environ 156 fois par an, alors que les femmes une cinquantaine de fois par an en moyenne.

"Je ne me suis pas vraiment masturbé avant la fin de ma vingtaine, poursuit celle qui se retrouvait souvent loin de son homme lorsqu'elle partait en tournée (comme celle de Sheezus). C'est à ce moment là que j'ai commencé à acheté des sex toys. Et j'avoue qu'il a été difficile de trouver mon plaisir avant d'avoir acquis ce genre de jouet."

"Ce jouet a changé ma vie, il est ma garantie d'orgasme"

"Les sex toys sont toujours vu comme un sujet tabou, déplore la chanteuse qui vient de créer le Liberty by Lily Allen, un sex toys en édition spéciale limitée qui, selon la principale intéressé peut vous donner "un orgasme en un rien de temps, même plusieurs!". "Car souvent, il fait référence à la masturbation et le plaisir féminin. Mais le meilleur moyen pour que cela ne devienne plus tabou, c'est d'en parler ouvertement, fréquemment et sans honte ni culpabilité. Ces jouets jouent un rôle important dans ma vie, dans le sens où si je veux une garantie d'orgasme... j'ai besoin de ces jouets. Même avec un partenaire, ça peut être amusant! Ce que j'aime avec celui-ci, c'est qu'il fonctionne et me donne un orgasme très rapidement."

Entre ses sourires parfois gênés mais sincères, Lily Allen glisse aussi un message primordial pour elle envers toutes les femmes. "Si vous ne l'avez jamais tenté -je ne peux que parler de ma propre expérience mais cela a changé ma vie- utilisez des sex toys, croyez-moi, vous aurez énormément de plaisir!"

Son Liberty by Lily Allen, breveté "Pleasure Air" (technologie qui stimule les terminaisons nerveuses sensibles du clitoris grâce à des vagues d’air pulsé) est doté d'un capuchon à fermeture magnétique et de six niveaux d'intensité. Il fonctionne simplement à l’aide de deux boutons et est "léger comme une plume, ce qui en fait l’objet parfait et discret à glisser dans le sac à main et à emmener partout, même en voyage", dixit le communiqué de l'objet.