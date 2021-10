Le mannequin s'est affiché avec une ficelle noire et bleue bien visible lors d'un shooting pour HommeGirls, plateforme qui célèbre la mode androgyne. Le contraste avec son débardeur blanc et son pantalon rose rendant le tout encore plus percutant. "J'adore", "c'est un oui pour moi", "fabuleux", ont écrit les internautes qui verraient donc d'un bon oeil le retour de cette tendance (presque) oubliée.

Elle n'a pas froid aux yeux. Lily-Rose Depp n'est définitivement plus une "fille de" profitant, comme d'autres, de l'aura de ses parents. À 22 ans, la Franco-Américaine s'est muée en figure incontournable de la mode et du cinéma, capable de se glisser dans la peau de n'importe quel personnage et de surfer sur toutes les tendances. La dernière en date ? Le string apparent, sulfureux phénomène des années 2000.