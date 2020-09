Cachez ces aisselles que je ne saurais voir. Croyez-le ou non, y voir des poils a encore le don d'en agacer certains. Et quand la personne en question est la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, les réactions n'en seront que plus fortes.Entre deux clichés anodins de fraises et de paysages, Lily-Rose Depp a récemment publié un selfie où l'on aperçoit effectivement ses aisselles non épilées. Si les haters sont légion, l'actrice de 21 ans a vu la plupart de ses fans saluer sa posture "body positive".", lit-on sur Twitter., estime une autre fan. La jeune star avait déjà provoqué un flot de réactions pour la même raison en juillet 2019. Les mentalités, elles, évoluent peu à peu.