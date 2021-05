" P arler de sa libido ce n’est pas ce qu’il y a de plus facile, surtout quand c’est pour dire qu’elle s’est fait la mall e ! " , écrit sur Instagram l’ex-Miss France, aujourd’hui âgée de 47 ans et auteur du livre Heureuse et en forme, aux éditions Solar.

"Pourtant la vie sexuelle, le désir ou l’orgasme sont des sujets passionnants et qui occupent une bonne partie de notre cerveau." Linda Hardy, épanouie, se confie comme jamais. " On tourne ça à la rigolade, on en rougit timidement, on fait semblant de ne pas être concerné mais en vrai pour nous toutes et à tous les âges, c’est un sujet (n’est-ce pas ?!) Ce que j’ai vraiment découvert à la quarantaine, c’est que ma libido faisait bien ce qu’elle voulait. Elle est capricieuse, imprévisible, déconcertante et même insolente… Parfois je fais tout pour que ma libido soit en joie et elle ne veut rien savoir, même pas se montrer un instant, elle a juste foutu le camp ! Parfois je ne lui ai rien demandé et elle se pointe à 2000 à l’heure histoire de me taquiner ! C’est fatigant, parfois gênant, ça peut être drôle ou inquiétant (...)"