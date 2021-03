L'Obs a réalisé un grand dossier consacré à "l'affaire Louvin". Gérard Louvin et Daniel Moyne sont accusés d'agressions sexuelles sur plusieurs jeunes hommes, dont le neveu de Gérard Louvin. Une enquête pour viols sur mineurs a d'ailleurs été ouverte par le parquet de Paris.



Florent Pagny, qui a été lancé par Gérard Louvin, a commenté l'affaire: "Évidemment qu'ils aimaient les jeunes. Mais je n'imaginais pas qu'ils iraient jusqu'à tripoter des jeunes si jeunes, et leur neveu! Moi, j'ai toujours su me défendre, je me suis éloigné volontairement de tout ça."

Dans le même dossier Lio, la célèbre interprète de Banana Split, a aussi reconnu avoir eu des doutes sur le couple Louvin-Moyne. C'est à Alain Chamfort, son compagnon de l'époque, que la chanteuse s'etait confiée: "Je lui ai fait part de mon malaise au sujet de Louvin et Moyne."

Elle explique même avoir eu une discussion franche avec le couple mis en cause, une discussion qui ne s'est pas bien passée: "J’ai été écartée et blacklistée de leurs programmes. C’était une époque d’impunité organisée, tous ceux qui savaient ont tourné la tête. On a manqué de courage

De son coté, Gérard Louvin a toujours nié ces accusations.