Le silence est rompu. Trois mois après le suicide de son fils, Lisa Marie Presley lui a rendu un poignant hommage sur son compte Instagram. Benjamin Keough, portrait craché du "King" et souffrant de dépression, aurait eu 28 ans s'il n'avait pas saisi un fusil dans le domicile familial un morne jour de juillet.

"Mon magnifique, magnifique ange, je bénissais le sol que tu foulais, sur Terre et désormais au paradis. Mon coeur et mon âme sont avec toi. La profondeur de ma peine est étouffante et insondable sans toi chaque seconde de chaque jour", a-t-elle écrit avec émotion sur le réseau social. "Je ne serai plus jamais la même. Attends-moi mon amour et tiens ma main alors que je dois rester pour protéger et élever tes petites soeurs et être là pour Riley. Je sais que c'est ce que tu aimerais. Joyeux anniversaire mon si tendre garçon. Tu étais bien trop bon pour ce monde", a-t-elle ajouté, partageant une photo de son fils, mort le 12 juillet dernier.