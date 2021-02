Depuis sa clinique psychiatrique où la première gagnante du Loft a été hospitalisée à la suite d’une prétendue overdose de GHB, Loana a fait parvenir un communiqué à plusieurs médias people français (Public, Voici) dévoilant ce qui s’est exactement produit le jour de son hospitalisation le 22 février dernier. Dans ce long texte, la star de téléréalité a notamment dit être "enfermée dans une chambre blanche, sans télé, à regarder le plafond, à cause de la dose massive de médicaments" donnée par Sylvie Ortega "pour (la) faire crever".

Loana a alors donné en détail ce que "son amie" et agent lui auraient administré pour la tuer : deux Temesta (un anxiolytique, NdlR), deux Xanax 50 et deux Imovane (un somnifère, NdlR). Des médicaments pris en complément de son traitement habituel contre la bipolarité. "Ça m’a fait tomber dans le coma plusieurs heures, a-t-elle indiqué à Public et Voici. Ils m’ont sortie du coma au bout de quelques heures… Ils m’ont mise ici pensant que j’avais voulu faire une tentative de suicide. Ils ont enfin compris que j’avais juste demandé un calmant basique et qu’on avait voulu me faire bien pire. Et pas l’inverse." Avant de poursuivre en précisant qu’il n’y avait aucune drogue. "Il n’y a aucune histoire de drogue. J’ai même les analyses pour le prouver. Ni alcool… Intoxication médicamenteuse !!! C’est tout. Je ne suis pas dépressive ni à bout, au contraire." Et de conclure : " Entre le fait d’avoir failli crever, d’être enfermée depuis 5 jours en clinique psychiatrique et être prise pour une folle, ça fait beaucoup pour moi".

Sylvie porte plainte contre Loana

Si, jusqu’à présent, la meilleure amie de Loana avait seulement avoué lui avoir donné un Xanax le soir de son overdose, Sylvie Ortega s’est défendue de ses accusations dans ses stories sur Instagram. Sans blâmer son amie (Loana est "une personne malade" et " addict à des substances "), Sylvie lui reproche toutefois de ne pas assumer ses actes. "Loana essaye de sauver son honneur car elle a affirmé sur Touche pas à mon poste que la drogue, c’était fini ! N’assumant pas, elle rejette la faute sur moi, a donc rétorqué Sylvie Ortega qui précise également qu’elle n’était pas seule (mais 5) avec Loana sur le tournage du documentaire pour C8. Si les médecins avaient vu une dose massive de médicaments, j’aurais été directement interpellée par la police car cela aurait été très grave ! Or ce qui se trouvait dans son sang était bien du GHB." La police lui a alors proposé de porter plainte. "Sylvie Ortega Munos dénie formellement les accusations lui prêtant une responsabilité quant à l’état de santé de Loana. Elle a souhaité être entendue par les services de police, ce qui lui a été refusé car elle n’est pas mise en cause procéduralement." Sylvie Ortega poursuit en disant qu’elle va porter plainte contre celle dont l’appartement va être vidé et qu’elle "ne regrette rien " dans l’aide apportée depuis des années à Loana ("elle avait besoin d’argent, je l’ai aidée "). Mais que si c’était à refaire, elle " refuserait d’être son agent". L’ancienne belle-fille de Sheila est même revenue sur son histoire avec Ludovic Chancel. "Tout le monde disait que j’ai tué Ludo. Des accusations très très graves, si j’avais tué mon mari, je serais en prison, je n’ai jamais fait de garde à vue. Il n’y a aucune accusation contre moi, conclut celle qui s’étonne qu’on la surnomme Bonnie (acolyte de Clyde) dans la rue. Vous faites de moi la plus grande serial killeuse de France en l’espace d’une journée. Il faut que ça s’arrête !"