Pour rappel, Loana a été très tôt séparée de sa fille Mindy qu’elle avait choisi de confier à la DDASS par manque de revenus. Aujourd’hui, cette dernière, qui n’était pas une enfant désirée, mais un accident, selon Loana, refuse de voir sa mère biologique.

"Elle veut rester dans son coin et ne veut pas me ressembler, déplore Loana dans Voici. J’ai l’impression d’avoir la peste. Je ne suis pas une paria ! Au bout d’un moment, il faut arrêter ! Même si c’est un membre de votre famille qui vous répète sans cesse qu’elle ne veut pas vous voir parce qu’elle ne veut pas vous ressembler, on laisse tomber."

Loana a donc "tiré un trait dessus. J’ai suffisamment souffert de ne pas l’avoir élevée et vue grandir. Maintenant, elle me repousse. J’en ai suffisamment pleuré. Je me suis torturé le cerveau et le cœur et je préfère passer à autre chose."