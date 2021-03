Après avoir frôlé la mort en accusant son amie Sylvie Ortega d’avoir provoqué son overdose il y a un mois, Loana semblait avoir laissé ses vieux démons derrière elle. Star Mag annonce toutefois que la lofteuse a de nouveau été transportée en urgence à l’hôpital vendredi soir après voir "abusé de médicaments et substances prohibées." Une information confirmée par Sylvie Ortega, son ancienne amie et ex-agent.

Eryl Prayel: "Nous les vrais amis essayons de la protéger"

Son ami proche Eryl Prayel se veut toutefois rassurant. Le sosie non officiel d'Elvis confirme l’hospitalisation mais veut surtout protéger son amie et attaque une nouvelle fois Sylvie Ortega. "Nous les vrais amis de Loana essayons de la protéger ! Malheureusement une s*lope balance tout aux médias et n’hésite pas à se servir des malheurs de Loana pour faire parler d’elle ! Loana est pris en charge et va bien !"

Sylvie Ortega: "Il faudrait que l’espèce de gros tas arrête de dire que Loana va bien!"

L'ex-amie et agente de Loana a alors décidé de règler ses comptes avec Eryl Prayel sur Instagram. "C’est un grand malade ce mec… Nous avons été trois à être contactés et pour cause… Loana s’est permise de prendre un Airbnb à mon nom sans mon consentement ! Une chose est sûre, que cet abruti arrête de m’insulter et vite. Le seul ami qu’il lui reste à Loana est Nico et il faudrait que l’espèce de gros tas arrête de dire que Loana va bien !, s’est ainsi énervée Sylvie Ortega Munos. Tellement ami de Loana qu’il se trouve à 1000 kilomètres d’elle et qu’il ne lui porte jamais secours ! Maintenant qu’il bouge son gros cul et qu’il aille chercher son chien ! Et qu’il se taise car il risquerait de prendre ma main dans sa tronche ! Ce Eryl est le typique kéké des plages ! Et stop de dire que Loana va bien, elle se met en danger chaque jour !” Avant de poursuivre sur l'état de santé de Loana dont elle ne s'occupe plus: "Ce n’est plus ma préoccupation, je ne me sens pas concernée”, précise-t-elle, en postant des photos prouvant ses dires, toujours sur Instagram (en story). “Ses dérives on ne les compte plus, et maintenant tous en ont marre et s’en foutent. Là où je me sens concernée c’est quand madame met des Airbnb à mon nom car elle est blacklistée !”

Et de conclure avant de lui lancer une pique gratuite et à caractère intime. "Si vous voulez l'aider, vous devriez oser lui dire qu'elle va mal. Car de toute évidence, Loana va mal. Aimer et aider une amie, c'est lui dire la vérité sur ce qu'elle est."

La soirée des 20 ans du Loft: voici la condition imposée à Loana par Benjamin Castaldi

Dans Touche pas à mon poste de vendredi dernier, l'animateur emblématique du Loft a dévoilé quelques informations au sujet de la soirée anniversaire de la téléréalité qui a propulsé Loana au rang de star. "Je suis très content parce qu'on va tout vous raconter et ils seront presque tous là, les lofteurs. On a Jean-Edouard, qu'on n'a pas eu depuis 20 ans. Loana, il y aura Steevy bien évidemment, Fabrice, Christophe et Julie, Kenza, etc. On a Delphine aussi que j'adorais, Delphine de Tarbes. Les seuls qu'on n'a pas, c'est Aziz qui fait un métier maintenant qui l'empêche de montrer son visage et Laure qui... no more, no more." La lofteuse Laure de Lattre ayant critiqué la production depuis sa sortie du Loft.

Benjamin Castaldi précisera ensuite, au vu de l'état de santé de Loana qui compromet sa présence, l'unique condition pour sa participation. "Le parti pris de la production et de la chaîne, c'est que Loana sera là normalement, seulement si elle va bien. On est là pour célébrer les 20 ans, on est là pour se divertir. On est là pour se rappeler de bons moments…"