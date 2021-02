“Qu’elle arrête ses drogues, hein ! Moi je ne peux rien faire ! Je n’ai aucun moyen de la joindre !”, aurait ainsi simplement déclaré à Star Mag Violette, la mère de Loana, en apprenant la nouvelle de l’hospitalisation de sa fille, ce lundi, pour une overdose au GHB.

"Fuck le vautour"

Peu étonnée par son hospitalisation (la star du Loft devrait être transférée dans un hôpital psychiatrique dans les jours à venir), Violette n’est pas la seule à avoir cette étrange réaction vis à vis de Loana. On assiste même à un véritable règlement de comptes sur les réseaux sociaux. D’anciens lofteurs la soutenant sur Instagram, comme Delphine. "Hey ma chérie, ne lâche rien. Tu sais, la team est derrière toi. Tu n’as pas pu nous lire ce soir sur notre groupe mais on est inquiet !! Tu vaux mieux que ça, tu vaux tout l’or du monde. Tu peux le faire !!! Nous sommes là ! On t’aime. À très vite !!!!" En hashtag, on peut lire notamment "fuck le vautour" et "mal entourée". D'autres s’en prennent directement à Sylvie Ortega Munos, grande amie de Loana, qui était en sa compagnie pendant le tournage d’un documentaire pour C8 quand le drame est arrivé. “Sylvie tu sais où est mon flacon?” aurait ainsi crié Loana, à la recherche de cette mystérieuse fiole dans les poubelles d’un hôtel du Lavandou, selon StarMag.

"Tu es malfaisante pour elle"

“J’espère pour toi que Loana va s’en sortir, a alors écrit l’ex-lofteuse Kenza Braiga en commentaire de la dernière publication de Sylvie Ortega. Tu es malfaisante pour elle ! Si Loana ne le voit pas, nous, ses compères du Loft, ne sommes pas dupes. Loana on t’aime et si tu as besoin de nous on sera là.” Quant à Steevy Boulay, autre lofteur de la saison de Loana, en a lui aussi rajouté une couche sur Instagram. “Nous sommes tous d’accord”. Des commentaires bloqués depuis par la Sylvie Ortega en question.