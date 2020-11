"Je n'ai plus rien", dévoile ainsi Loana au magazine Public. La star de téléréalité, en pleine descente aux enfers en ce moment suite -notamment- aux violences conjugales subies, explique qu'elle aurait vendu son appartement parisien pour 800 000 euros il y a un an. Une somme avec laquelle elle se serait achetée une voiture. "Le reste, c'est parti pour eux." A savoir sa mère Violette qu'elle entretient et son ex-compagnon Fred Cauvin. Ce dernier aurait dilapidé sa fortune dans son dos. "Depuis toujours, il utilise mes cartes bleues. Pour faire des petits achats, aller au resto ou en boîte, mettre de l'essence... Je me demandais pourquoi ma banque me disait souvent que j'avais atteint mon plafond. En épluchant mes relevés, je comprends aujourd'hui."

Celle qui aimerait fêter les 20 ans de Loft Story en avril prochain avoue toutefois ne même pas savoir payer son assurance voiture. "Je vais finir sous un pont, sans un rond !", alerte Loana qui avoue aussi avoir parfois "envie d'en finir", même si elle se "retient de faire une bêtise".