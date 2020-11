Délicate et étrange juste pour vous, écrit ainsi la toute première gagnante de Loft Story sur son compte Instagram, sous une photo d’elle où la starlette de 43 ans utilise un filtre pour célébrer Halloween (une araignée lui sort de l’œil droit). Je ne vous oublie pas au contraire je travaille sur un énorme projet qui devrait vous plaire…"

Après ses déboires avec son ex Fred Cauvin mais aussi son hospitalisation en urgence après avoir été retrouvée nue et désorientée dans les rues de Paris, Loana désire donner sa version des faits après plus d’un mois de mutisme sur les réseaux sociaux. " Je vais très bien contrairement à ce que j’ai pu lire ces derniers temps. Non je ne suis pas malade, non je ne me drogue pas… J’avais juste besoin de m’isoler pour mieux me retrouver. Gros bisous mes loulous… Je vous aime. " Ce lundi matin, elle a même posté une nouvelle photo d’elle, en sous-vêtements, pour rassurer ses 251 000 abonnés Instagram et fans. " J’adore cette photo. Jamais un jour j’aurais osé rêver mettre cette tenue et en être fière… Je faisais plus de 120 Kg et maintenant environ 73. La vie est géniale ! Je suis tellement heureuse et fière de moi… Si moi j’ai pu y arriver (au bout de plusieurs années quand même, mais cela en valait le coup non ?"), tout le monde peut y arriver…"