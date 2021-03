Après les multiples péripéties de ces dernières semaines, Loana sort du silence depuis quelques jours ses ses réseaux sociaux. Dans un premier temps pour attaquer ceux qui l'ont attaqué puis pour rassurer sur son état de santé. Sans oublier d'évoquer sa fille Mindy, que la star de la téléréalité avait dû placer à la DASS dès sa naissance et avant de rentrer dans le Loft.

Aujourd'hui, elle a décidé de parler à nouveau de son passé. Avant de l'arrivée de Mindy, Loana avait quitté le domicile familial pour partir s'installer à Nice avec son petit-ami de l'époque. C'est là qu'elle décide de devenir gogo danseuse dans une boîte de nuit de la Côte d'Azur. "Il a fallu que je me débrouille par moi-même et je suis devenue danseuse en boîte de nuit" explique-t- elle dans le documentaire qui retrace sa vie et diffusé sur C8.

Méconnaissable

Contrairement aux idées reçues sur la star de la téléréalité, l'époque gogo danseuse (qui lui avait d'ailleurs permis d'être repérée par les casteurs du Loft) fut importante à ses yeux. On découvre donc une jeune et jolie fille blonde, dans ses clichés d'archives postés, en petite tenue, sur une estrade dans une boite de nuit où tous les regards se dirigent vers elle. "J’avais 17 ans... Souvenirs souvenirs..., écrit-elle ainsi sur Instagram. je suis fière de moi depuis, c’était bien avant le Loft , que j’ai fait à 23 ans. C’est un souvenir de moi, pas un regret, que j’avais envie de partager avec vous."

Et si certains semblent regretter de (re)découvrir le passé de Loana ("17 ans, c'est tôt pour être gogo danseuse!"), beaucoup de ses fans la soutiennent. "Tu es toujours aussi magnifique", peut-on notamment lire sur son réseau social. "Revenir sur des souvenirs, nous fait également avancer." Quant à d'autres, ils l'encouragent à voir de l'avant, plutôt que de rester bloqué en 1991 et de ne pas arriver à faire le deuil de son passé. "Ne vis plus dans le passé, reconstruis-toi et entoures-toi de personnes vraies."