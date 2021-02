Il y a 20 ans, Loana faisait son entrée dans le Loft, la première vraie émission de téléréalité en France. A sa sortie du Loft, elle est devenue une véritable star: couverture des magasines people, collaboration avec des grandes marques, etc. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter.

Mais Loana a vécu une véritable descente aux enfers depuis: tentatives de suicide, addiction à la drogue, violences.



Hier, elle a décidé de se livrer sur le plateau de Cyril Hanouna notamment sur ses tentatives de suicide:" J'ai voulu mourir ; on regarde le soleil pour la dernière fois, on fait un câlin à son chien pour la dernière fois ; et on prend des médicaments pour en finir avec la vie. J'ai pas essayé qu'une fois, j'ai essayé sept fois, j'ai fait deux arrêts cardiaques et trois comas."



Loana explique aussi qu'à un moment donné, elle prenait de la drogue au petit-déjeuner. "Comme quelqu'un qui est alcoolique et qui boit son verre d'alcool au matin au réveil, moi je prenais de la drogue le matin au réveil. (...) On tombe dedans comme on tombe dans l'alcool", a expliqué Loana avant de révéler qu'elle consommait de la "cocaïne. Je me levais et je prenais un trait. Je suis tombée dans l'alcool, je suis tombée dans la drogue, je voulais oublier... Je voulais oublier ma vie"

"Il m'a fait 30 hématomes en 4 heures"

Mais c'est également ses anciens compagnons qui ont contribué à ces déboires: "Il m'a frappé, il m'a descendu (...) Il m'a fait 30 hématomes en 4 heures. Il m'a frappé pendant 4 heures. Sous prétexte que je lui avait mis un coupe-ongle rouillé dans sa trousse de toilette."



Des révélations choquantes et émouvantes, de nombreux internautes ont d'ailleurs réagi suite à son passage dans l'émission. Sa transformation physique a énormément choqué les internautes tandis que d'autres proposent d'aider Loana à sortir de cette mauvaise passe.