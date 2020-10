Cela fait des années désormais que Loana, gagnante de la première saison de Loft Story, en 2001, connaît des hauts et des très bas dans sa vie. Ces dernières semaines, son quotidien tenait plus de l’enfer. Après avoir accusé son ex-compagnon, Fred Cauvin, de l’avoir violentée, elle a été hospitalisée après avoir été aperçue en partie dénudée sur la voie publique suite à une crise de démence liée, dit-on, à la prise de drogue.

Dans un premier temps admise dans un hôpital, elle a depuis été transférée dans une clinique psychiatrique où elle fait l’objet d’un traitement urgent, a fait savoir un de ses proches. Loana, 43 ans, est en effet apparue très amaigrie et les bras marqués par des scarifications. Selon Starm ag , elle doit subir un sevrage pour l’éloigner des drogues, tout en étant traitée pour des troubles bipolaires et schizophrènes.

Les premiers jours ont été compliqués. Elle les a passés dans un lit de contention qu’elle ne pouvait donc pas quitter afin de ne pas se blesser, explique le site internet. Quant au manque lié au sevrage, il se fait de plus en plus sentir. Depuis, les médecins ont cependant quelque peu assoupli ce régime même si leur patiente reste très fragile et marquée par la privation de stupéfiants.

Toujours selon Star mag , Loana n’est pas autorisée à recevoir des visites et reste privée de son téléphone. En revanche, ses proches peuvent à présent l’appeler via le téléphone de l’établissement, mais cela toujours sous l’étroite surveillance de personnel soignant. Une des proches de la starlette évoque un "état fluctuant" fait de périodes de lucidité et ensuite "de propos incohérents".

L’ensemble de ces éléments préfigure une hospitalisation qui ne se limitera pas à quelques jours. Une de ses amies confirme qu’il faudra du temps à Loana pour qu’elle retrouve la sérénité. La lauréate de Loft Story se serait déclarée soulagée d’être pris en charge dans un établissement où elle se sent en sécurité.

CVD.