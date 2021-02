11 500 euros. Tel est le montant récolté samedi par la fondation ARC qui soutient la recherche contre le cancer à l’occasion d’une course à pied dans les rues de Paris ce week-end. Celle-ci était organisée au profit du fonds Pour Bertrand-Kamal, du nom du candidat de la dernière saison dedécédé en septembre d’un cancer du pancréas.

Denis Brogniart et plusieurs participants à l’édition des 4 Terres étaient présents pour l’occasion. Le présentateur a couru en compagnie de Mathieu et Dorian, tandis qu’Alix assurait leur ravitaillement à vélo. Claude et Coumba, deux autres participants emblématiques du jeu d’aventure de TF1 s’étaient joints à la cause. Ensemble, ils ont suivi un itinéraire qui a tracé les lettres B et K, pour Bertrand-Kamal, dans les rues de la capitale française.

L’animateur s’est félicité du résultat de l’opération.

Certains internautes ont cependant remarqué une absence. Loïc, le grand complice de celui que l’on surnommait Beka, n’était pas de la partie pour honorer la mémoire de son ami. De quoi créer la polémique. “Au lieu de ne rien faire de ta vie, tu aurais pu aller courir”, lui a adressé l’un d’eux indiquant au passage que les parents de Loïc devraient avoir honte de leur fils.

Il n’en fallait pas plus pour que Loïc, habituellement peu enclin à répondre à ce genre de message, réplique via Instagram. Dans sa story, il explique ne pas avoir été convié pour cette course en raison du Covid. “Je veux bien qu’on reçoive des messages méchants pour je ne sais quelles raisons, a-t-il indiqué. Mais parfois, il faudrait peut-être arrêter, non ? Les personnes qui envoient ce genre de messages, vous dormez mieux le soir ? Je suis désolé mais se permettre de parler sans connaître la vie de la personne, c’est NON. Expliquez-moi juste à quoi ça sert, à part faire mal."

Un décor de rêve pour une opération survie

En marge de cela, Denis Brogniart a dévoilé un premier aperçu de ce qui attend les candidats de la prochaine saison de Koh-Lanta. Après trois années et six éditions du jeu, dont une avortée, organisées dans les îles Fidji, les aventuriers vont découvrir un nouveau décor, celui de la Polynésie française. Les images font rêver même si l'on sait que les vingt participants vont en baver pour atteindre les myhtiques poteaux et être remporter le titre de dernier survivant de l'aventure.