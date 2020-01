Le chanteur belge a subi un coup d'arrêt vendredi dernier. Non pas dans sa carrière, mais sur les pistes de ski.

"Les blessures physiques sont les moins importantes, elles ne laissent que des cicatrices oubliables...": Loïc Nottet, visiblement marqué par l'événement, a expliqué sur son compte Facebook s'être blessé au bras. Il a dû être pris en charge par les pisteurs et évacué en hélicoptère.

"Depuis le début de ma carrière, j’ai eu beaucoup de chance. L’une d’entre elles a été de ne jamais avoir connu de blessure physique suffisamment grave que pour m’éloigner de la scène", explique le vainqueur de Danse avec les Stars. "Vendredi dernier, cette chance a quelque peu tourné, au moins le temps d’une chute malheureuse, d’un transport en urgence à l’hôpital et d’un premier bilan médical peu rassurant..."

"Je dois vous avouer que dans un premier temps, je n’y ai vu que les conséquences négatives : de grosses échéances professionnelles qui tombaient immédiatement à l’eau, une opération chirurgicale qui a toujours fait l’objet d’une phobie chez moi à prévoir, un cadre de vie à adapter le temps de recouvrer l’usage de mon bras", poursuit-il.

Toutefois, le chanteur a finalement décidé de rendre son accident public. "Le but n’est ni de me plaindre ni d’attirer une quelconque forme de sympathie mais plutôt de vous faire un point sur la situation et faire passer, à ma petite échelle, un message de courage", affirme-t-il avant de déjà fixer rendez-vous à ses fans: "J’ai tout simplement décidé de m’y résoudre et de me donner d’autant plus intensément dans la revalidation qui m’attend pour vous servir un Lo’ plus en forme et énergique que jamais sur scène lors la tournée qui nous attend dès mars !"

Espérons qu'il soit rapidement en mesure de remonter sur les planches... d'une scène, bien sûr, pas de ski.