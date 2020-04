Loïc Nottet était dans les starting-blocks pour la sortie de son second album. Malgré les mesures de confinement, celle-ci était maintenue et il nous avait accordé une interview pour en parler longuement. Et puis patatras… Le confinement a été durci avec des commerces fermés. Plus moyen de proposer l’album comme il l’entendait, à savoir en version digitale et sur support physique. C’est la mort dans l’âme qu’il a été contraint de repousser cette sortie qui lui tient tellement à cœur.

(...)