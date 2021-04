La jeune aventurière de 23 ans est harcelée depuis un moment par un fan sur Instagram. Même si l'homme ne la menace pas, son attitude reste problématique pour Lola Labesse qui

Suivie par plus de 200 000 personnes, Lola ne jouit pas que des bons côtés de la célébrité. Si les messages de fans sont nombreux et font partie du jeu, certains peuvent exagérer au point de la mettre mal à l'aise. "Je voulais savoir, que vous soyez influenceur ou non, s'il y a déjà des gens qui vous ont 'harcelé' en créant des faux comptes pour tout le temps venir vous parler. C'est en train de m'arriver. J'ai déjà bloqué sept comptes de cette personne et à chaque fois, elle vient me reparler."

La jeune femme originaire du Nord avoue ensuite qu'il ne fait pas que réagir à ses stories, il est bien plus envahissant que cela. "Là, ce sont des pavés. Il m'écrit des poèmes, va parler à des amis à moi... Dernièrement, il a créé un compte en mettant des photos de moi. Je trouve ça hyper malsain mais je ne sais pas comment réagir. Je pourrais porter plainte mais ses messages ne sont pas méchants. C'est quand même hyper malsain", commente-t-elle sur son Instagram.

Lola a alors décidé de bloquer son harceleur mais il trouve toujours moyen de revenir à la charge, notamment en créant plusieurs comptes.