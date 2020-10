Bonne nouvelle pour les fans de Demain nous appartient. Après un an d’absence, Lorie Pester, alias Lucie Salducci, a annoncé qu’elle allait prochainement faire son grand retour dans le feuilleton. "Je reviendrai dans Demain nous appartient l’an prochain, en 2021, c’est sûr", assure-t-elle dans les colonnes du magazine TéléStar. La comédienne ajoute toutefois ralentir le rythme des tournages.

En juin 2019, Lorie Pester avait annoncé son départ de la série sétoise pour se recentrer sur sa famille et d’autres projets professionnels. Parmi eux, sa tournée Les Choses de la vie qu’elle a pu finir pour le plus grand bonheur de ses fans qui ne l’avaient plus vue sur scène depuis longtemps.

Après un long combat contre l’endométriose, lors duquel elle a été soutenue par son amie Laetitia Milot, souffrant également de la maladie, l’actrice a annoncé qu’elle attendait son premier enfant. La petite Nina a vu le jour en août dernier et la comble de bonheur. "J’ai nourri bien des rêves mais celui-ci est l’accomplissement d’une vie. Celui qui fait que d’un jour à l’autre, mon essentiel a changé pour le meilleur", écrit la comédienne dans un long message sur les réseaux sociaux.