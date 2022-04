Samedi, un mois jour pour jour après le décès de Jean-Pierre Pernaut, sa fille Lou a fait une sortie remarquée sur les réseaux sociaux. Elle a dénoncé ceux qui lui reprochent de ne pas faire convenablement son deuil et de faire preuve de beaucoup trop de légèreté dans ce qu’elle poste sur les dits réseaux. Elle donne un exemple de messages reçus récemment : "C’est bien, vous n’avez pas trop l’air de souffrir de la perte de votre père ! ?" "Je reçois ce type de messages pratiquement tous les jours et j’aimerais que vous compreniez que ce que je vous montre sur le réseau n’est pas forcément ce que je ressens dans la vraie vie, explique la jeune femme. M’envoyer ce genre de message ne fait que compliquer mon deuil et je vous prierai de ne plus m’en envoyer dorénavant car ça me rend vraiment mal."

Elle précise que ses posts Instagram ne sont pas le reflet de ce qu’elle vit. "On ne montre pas forcément la réalité lorsqu’on fait des stories. Si ma manière de faire mon deuil ne vous convient pas, je vous incite alors à me bloquer mais à ne surtout pas m’envoyer de tels messages sachant que vous savez très bien que ce sujet me fait souffrir."

Elle conclut par une mise en garde qui a tout d’un ultimatum : "C’est la dernière fois qu(’elle) tolère ce genre de remarques." Désormais, elle bloquera tout qui se permettra de la juger. Elle ajoute à l’attention de ses abonnés qu’ils n’ont pas à offenser les auteurs des messages méprisants qu’elle reçoit, "on ne résout pas des problèmes de compréhension par la haine".