"Je leur ai dit : ‘Honnêtement, je ne sais pas danser, je n’ai rien à foutre là-bas ’, a déclaré, sur les ondes de Chante France, la chanteuse. Louane a en effet expliqué pourquoi elle avait refusé de participer à Danse avec les stars cette année. "Je ne sais pas danser et ce n’est pas grave ! Je reste à ma place. Je vais chanter des chansons… Là, je me débrouille."

Non sans une pointe d’humour comme à son habitude, elle n’a pas manqué de faire un peu d’autodérision. "Je galère déjà à marcher sans me casser la gueule !"

Il faut aussi rappeler que l’artiste a par contre accepté de faire partie du banc de coachs de The Voice Kids, toujours sur TF1, cette année. Et au-delà des fauteuils rouges et de sa musique, Louane poursuit aussi son parcours de comédienne. Les fans de La famille Bélier pourront bientôt retrouver leur chanteuse fétiche dans Visions, la nouvelle série signée TF1. Bref, son agenda est bien chargé !