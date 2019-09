Comme bien trop de monde sur Internet, Louane est victime de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux.

Et même si elle réussit à prendre un peu de recul, cela ne la laisse pas de marbre. "En vrai, ça touche toujours un peu", a-t-elle déclaré sur Canal +. "J’ai beaucoup plus de recul. J’imagine que ces gens-là, s’ils sont capables de juger uniquement sur le physique, ce n’est pas ma cible. Je fais de la musique, je ne prétends pas être mannequin. Ce sont des gens qui ont du temps à perdre. C’est dommage. Ça me rend triste pour eux."