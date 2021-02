Après avoir donné naissance à son premier enfant au mois de mars dernier, la chanteuse fait son grand retour avec son nouvel album intitulé "Joie de Vivre". Pour la promo de celui-ci, l'héroïne du film "La famille Bélier" s'est rendue sur le plateau de Laurent Ruquier dans l'émission "On est en direct" où se trouvait également un certain Jean-Luc Mélenchon.

Lors de sa prise de parole, l'homme politique a évoqué la réforme du bac que certains politiciens souhaiteraient modifier. "Plus nos jeunes iront à l'école, plus ils auront des formations de haut niveau, plus on sera forts. Parce que c'est tout ce qu'on a pour faire face au changement qu'on doit organiser", a-t-il déclaré.

Après cette intervention, Laurent Ruquier s'est retourné vers la chanteuse en lui demandant : "Louane, vous vouliez dire quelque chose ?". Un moment particulièrement malfaisant tant on connait les antécédents sur le sujet entre les deux personnalités.

En effet, lors de l'année 2015, Laurent Ruquier avait reçu Louane sur le plateau de son ancienne émission intitulée On est pas couché. Sur le plateau, Louane avait indiqué qu'elle ne passerait pas le bac. Une annonce qui n'était pas du tout au goût du présentateur télé qui avait rétorqué : "Ça y est, j'en étais sûr ! Dans toutes les interviews précédentes à chaque fois : 'Faut quand même que je pense au bac', 'Il faut que je le passe.' Et voilà, le César tombe, paf !", avait-il indiqué.

Malgré une certaine animosité dans le discours de Laurent Ruquier, Louane avait réussi à répondre simplement qu'elle voulait aller au bout de son rêve."Ça n'a rien à voir avec le César. En ce moment je suis en promo pour mon album, j'ai vraiment énormément de choses qui se préparent pour les mois à venir. J'ai à peine 18 ans, je touche mon rêve du bout des doigts. Je ne peux pas tout arrêter maintenant en me disant : 'Je vais arrêter, et ça prendra aussi bien dans trois mois.' Je n'en suis pas sûre !".

C'est pourquoi samedi soir, la question de Laurent Ruquier à Louane semblait très mal placée tant le sujet avait fait jaser la toile en 2015. Louane a donc simplement répondu dans un premier temps à Laurent Ruquier : "Ah, non du tout, c'est bon on a déjà eu cette discussion ensemble".

Un léger instant de flottement s'est installé puisque Laurent Ruquier n'avait pas bien suivi le déroulement des réponses et pensait que Louane s'adressait au chef de file de la France Insoumise. "C'était à vous Ruquier que je parlais, on a déjà eu cette discussion ensemble. C'était il y a longtemps, on est pas obligé de revenir dessus".

Voilà qui est dit.