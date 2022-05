À l'occasion de la sortie de sa nouvelle série "Visions", Louane était invitée dans l'émission "Sept à Huit" diffusée sur TF1 ce dimanche 15 mai. Lors de cette interview, la chanteuse qui a été révélée dans The Voice est revenue sur la perte de ses parents alors qu'elle était encore adolescente. De fait, le père de Louane, Jean-Pierre, est décédé peu de temps avant qu'elle ne participe à l'émission de chant. Sa mère, Isabelle, a elle succombé à un cancer un an plus tard.

Aujourd'hui, Louane a réussi à faire son deuil et est à son tour devenue maman. "Je pense que j’ai été très très bien entourée. Et puis je me suis vachement enfermée dans le travail, parce que j’avais besoin de faire autre chose. Clairement, le fait de pouvoir se concentrer sur l’album, partir vite en tournée… Je pense que ça m’a vachement sauvée", a-t-elle expliqué. "Je pense que j’ai éclaté un peu plus tard. Mais, sur le moment, ça m’a donné de la force. Ça m’a tenu en place et ça m’a permis d’avancer. Même si j’ai tardé à faire mon deuil, il a été vachement plus doux", a-t-elle poursuivi.

Louane garde à présent en mémoire les nombreuses valeurs que ses parents lui ont inculquées. "Les valeurs, ça ne s’inculque pas que par les mots. Donc, voir mes parents toujours tendre la main, toujours aider, ça, c’est forcément quelque chose qui m’a marquée. Et puis il y a eu ce truc-là de dire qu’il fallait toujours essayer et se donner à fond. C’est à l’intérieur de moi. Je fais tout à fond", a-t-elle confié.