Habituellement très discrète sur sa vie privée, Louane s'est exceptionnellement confiée sur son accouchement lors d'un entretien pour le célèbre podcast autour de la maternité, Bliss Stories. Elle a ainsi révélé être tombée enceinte très rapidement après avoir arrêté son contraceptif. "", confie celle qui partage sa vie avec le musicien Florian Rossi.

Si le couple nageait en plein bonheur, les choses se sont très vite compliquées pour la chanteuse. "J’ai été malade très vite, longtemps. Pendant plus que le premier trimestre. Je vomissais, mais pas beaucoup. Beaucoup de nausées. C’était toute la journée, se sentir vaseux pendant quatre mois et demi, c’est insupportable", explique-t-elle. La chanteuse le dit sans tabou, elle n'a pas aimé être enceinte, en raison notamment des difficultés qu'elle rencontrait pour s'habiller. "Je me sentais pas à l’aise. Aller dans un magasin de fringues où les rayons ne sont pas faits pour les femmes enceintes ou les personnes grosses tout simplement, j’ai ressenti un sentiment d’injustice. Je ne me sentais pas bien dans mon corps. Bien sûr qu’il y a eu des moments incroyables, mais c’est 15% de bonheur pour le reste...”

Une période que Louane a très vite oubliée au moment de l'accouchement. En raison de la taille du bébé, à deux semaines du terme, son gynécologue a préféré opter pour une césarienne. “J’ai toujours eu peur d’avoir mal pendant l’accouchement. (...) J’ai eu un obstétricien extraordinaire qui m’a fait pousser pendant ma césarienne, psychologiquement, ça a été vraiment intense. (...) Ça a fait que je n’ai pas eu la sensation de ne pas accoucher", poursuit-elle.

Finalement, Louane explique qu'en raison du confinement, elle a été contrainte de rester quatre jours seule à l'hôpital sans son compagnon. "On a passé quatre jours en FaceTime. J’avais vraiment l’impression qu’on volait les premiers jours de vie de ma fille à son père. J’en veux à personne, mais c’était difficile", a-t-elle conclu. Louane et son compagnon sont maintenant les parents d'une petite Esmée et nagent dans le bonheur.