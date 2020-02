Déjà en 1971, le Français se dévoilait comme fervent défenseur de l'environnement dans une interview. Une vidéo qui est réapparue il y a peu sur les réseaux sociaux.





"Je pense que tout le monde est sensibilisé à la protection de la nature. Je ne le suis pas plus que d'autres. Je pense que le Français moyen est très sensibilisé par ce qu'il mange tous les jours et par tous les problèmes dans la nature. Comme le disait le commandant Cousteau, "c'est pour ça que vous devriez défiler dans les rues et pas pour autre chose' . C'est pour ça qu'il faut défiler. Pour ça, on peut se battre dans la rue. C'est la seule chose qui vaille la peine : la nature", expliquait-il avec toute l'énergie qu'on lui connaît.





Il ne le saura jamais mais ce précurseur avait vu juste étant donné que, des années après sa mort, une jeune Suédoise inspirera des milliers de personnes et les encouragera à manifester pour le climat...

On ne s'en souvient peut-être plus très bien mais Louis de Funès était un grand passionné de nature. Dans plusieurs interviews, le comédien expliquait trouver calme et sérénité dans son jardin et ce, alors qu'il a toujours été connu pour être extrêmement nerveux et hyperactif dans ses tournages.