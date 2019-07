A l’inverse de ses cousins Andrea, Charlotte et Pierre Casiraghi qui se sont mariés religieusement à Gstaad, en Provence et en Italie, à l’abri (dans la mesure du possible) des médias, Louis Ducruet a fait le choix de se marier ce samedi 27 juillet en la cathédrale de Monaco.

Né en 1992, Louis Ducruet est le premier enfant de la princesse Stéphanie de Monaco et de l’ex-garde du corps Daniel Ducruet qui n’ont contracté un mariage civil qu’en 1995, celui-ci se terminant un an plus tard après la publication de photos de ce dernier en galante compagnie au bord d’une piscine.

Louis Ducruet qui travaille comme recruteur auprès du club de football de l’AS Monaco sort depuis 7 ans avec Marie Chevallier, une jeune femme aux origines vietnamiennes rencontrée sur les bancs de l’université. Après avoir travaillé pour le prestigieux hôtel l’Hermitage à Monte-Carlo, elle a été engagée au casino.

La demande en mariage a été faite il y a 18 mois sur une plage au Vietnam. Marie accompagne depuis longtemps déjà Louis Ducruet lors d’événements en Principauté, totalement intégrée à la famille princière et très proche de ses belles-sœurs Pauline et Camille.

C’est d’ailleurs Pauline qui vient de lancer sa ligne de vêtements, qui a réalisé la robe de mariée. Quant à Camille, elle avait été choisie pour être demoiselle d’honneur avec d’autres amies de la mariée.

La robe est très dans le mode "princesse" avec du volume et long voile en dentelle. Pauline Ducruet s’est adjoint les services de l’atelier Boisanger pour finaliser cette création si importante.

La mariée est arrivée dans une Rolls-Royce ancêtre probablement issue de la belle collection de véhicules initiée par le prince Rainier et enrichie par le prince Albert.

Vendredi, pour la cérémonie civile qui s’est tenue dans l’intimité familiale à la mairie de Monaco, Marie Chevallier portait une robe pantalon, créée par la maison espagnole Rosa Clara.

Louis Ducruet a fait le choix de se marier en la cathédrale de Monaco en hommage à ses grands-parents le prince Rainier et la princesse Grace qu’il n’a pas connue, qui y sont enterrés.