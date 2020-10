C'est via son compte Instagram que Louise Depardieu, 19 ans, a annoncé la mort de sa maman, la comédienne Élise Ventre et veuve de Guillaume Depardieu. "Un autre ange parti trop tôt, une partie de moi s’envole avec toi", a sobrement écrit la petite-fille de Gérard Depardieu en légende de quelques photos de sa mère. Elle lui a également adressé quelques mots dans une story publiée ce mardi matin: "Dieu sais combien nous nous sommes aimées toutes les deux, tu es irremplaçable, tu ne seras jamais oubliée. Tu vivras toujours en moi". "Ça va être dur la vie sans toi et sans papa, tu ne me facilites pas la tâche mais je sais que tu seras toujours là quoi qu'il arrive", a-t-elle encore écrit.

À seulement 19 ans, Louise Depardieu se retrouve orpheline de père et de mère. En effet, alors qu'elle n'avait que sept ans quand son papa, le fils de Gérard Depardieu, est décédé d'une pneumonie foudroyante en 2008. Concernant les circonstance du décès de sa mère, la jeune femme n'a donné aucun détail.