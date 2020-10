Véritable femme de combats, Lucie Lucas lutte, depuis des années, pour l’écologie mais également pour le dépistage du cancer du sein. Sur Instagram, l’héroïne de Clem a annoncé que, dans le cadre d’Octobre Rose, elle allait poster, chaque semaine du mois d’octobre, une photo de ses seins nus dont elle prend "le plus grand soin", dit-elle. "N’hésitons pas à nous palper les seins régulièrement et à consulter en cas de doute. Car c’est grâce au dépistage précoce que la moitié des cancers du sein sont décelés ; et plus il est détecté tôt, plus les chances de guérison totale sont grandes", rappelle la comédienne de 34 ans. "Donc à vos marques, prêtes, jeu, palpez !"

© INSTAGRAM