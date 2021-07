"J’ai pris 2 kilos, et pourtant j’ai totalement arrêté l’alcool, écrit ainsi l’animatrice du 16-20 (avec David Antoine) sur Instagram, dévoilant ses premières rondeurs et une photo de son échographie. Je suis souvent essoufflée, pourtant je ne fume plus une seule cigarette. J’ai pris une taille de soutien-gorge, sans voir aucun chirurgien… Je suis enceinte !" Bébé est attendu pour début janvier. "C’est pour le moment très virtuel dans mon esprit. À 15 semaines, je ne ressens pas encore ses mouvements et mon ventre n’est pas encore celui d’une femme enceinte. De plus, tant que je n’aurai pas mon enfant dans les bras, je ne parviendrai pas à me persuader que ‘tout va bien’".

Avant d’adresser un message tendre à son futur enfant, à sa chienne Oppie, mais aussi à son compagnon, avec qui elle s’est mariée en juin 2019, Lucile Rochelet évoque surtout les difficultés - parfois - d’avoir un enfant aujourd’hui. "Le chemin n’a pas toujours été facile jusqu’à cette annonce, mais pour d’autres, il est encore plus dur… écrit-elle de manière touchante. Mes pensées vont vers ceux qui attendent aussi un heureux événement, vers les couples qui ont vécu des fausses couches, vers ceux qui subissent des traitements pour réaliser leur rêve et vers ceux pour qui ça prend seulement plus de temps qu’ils ne l’auraient imaginé."