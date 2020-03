En cette triste période, Lufy et son compagnon, Enzo, ont décidé de répondre à l’appel aux dons des hôpitaux belges qui manquent, entre autres, de matériel.

Pour cela, le couple d’influenceurs travaille en collaboration avec la Fondation Roi Baudoin. " On voulait une structure officielle derrière notre démarche car il y a beaucoup de fausses initiatives qui circulent. On ne voulait pas que les gens nous prennent pour des arnaqueurs. La Fondation Roi Baudouin inspire la confiance et la sécurité " , expliquent Lufy et Enzo.