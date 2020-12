Matt Pokora est un cachottier. Non seulement il s’apprête à devenir papa pour la seconde fois, annonce faite ce jeudi 10 décembre, mais il s’est également marié. Il a officialisé la nouvelle dansen réservant au magazine l’exclusivité de la chose à découvrir dans son édition à paraître ce vendredi.

À 35 ans, le chanteur a épousé Christina Milian, sa compagne de quatre ans son aînée, avec qui il est en couple depuis deux ans. Il ne tarit pas d’éloges à son égard. Lors de la dernière fête des mères, il lui avait adressé ceci sur Instagram : “Joyeuse fête des mères à la femme la plus courageuse, drôle, sexy, modeste et travailleuse avec qui je souhaite fonder une famille. Tu es une source d’inspiration pour chacun de nous dans ce foyer et au-delà”.

Plus récemment, en octobre, dans Page Six, l’Américaine avait évoqué la possibilité d’un mariage, même si ce n’était pas un oui franc et définitif. “C’est vraiment agréable d’avoir quelqu’un qui a confiance en lui et sur lequel on peut aussi compter et qui est désintéressé, avait-elle confié. Quand vous avez affronté un divorce, vous ne considérez pas le mariage de la même façon. Ça perd de son éclat – si ça a du sens – mais ça pourrait arriver ! Ce n’est pas quelque chose pour lequel je mets la pression, mais j’y suis absolument ouverte.” Manifestement, M. Pokora a su trouver les mots pour faire sauter les dernières éventuelles réticences.

Malgré l’annulation de sa tournée Pyramide Tour, l’année 2020 restera des plus fastes pour le chanteur. Le 8 décembre, le concert en ligne qu’il a organisé pour ses fans déçus a rassemblé 60 000 personnes. Le week-end dernier, il a également remporté son 14e NRJ Music Award.