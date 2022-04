"Jusqu'aux étoiles et la lune"

"Aujourd’hui c’est l’anniversaire de ma dame, ma mie, ma vie, ma queen, ma partner in crime, mon amour, ma femme, Tina. Eu te amo (je t’aime en portugais, Ndlr) jusqu’aux étoiles et la lune", lui a écrit l'acteur français de 55 ans. On y voir le couple, bras dessus bras dessous, marcher le long d'une plage paradisiaque le coeur aussi rempli que léger.

Vincent Cassel et Tina Kunakey sont mariés depuis le 24 août 2018 et sont les parents d'une petite Amazonie, née le 19 avril 2019. Le couple s'est formé en 2015 après une rencontre électrique à Biarritz. "Je ne savais pas quel âge elle avait quand je l'ai rencontrée (elle avait alors 18 ans, Ndlr). Mais tu ne choisis pas de qui tu tombes amoureux", a confié l'acteur par le passé. "Le lendemain, quand elle me l'a dit, j'ai été un peu surpris, mais j'ai pensé 'eh bien, cela se passe comme ça'".