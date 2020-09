Dans un documentaire à voir sur YouTube, la Barbie girl se révèle sous un jour nouveau. Fini le bling-bling, place au bonheur et à l’évocation d’un très douloureux passé.

Avant un documentaire plus choc que chic qu’elle a mis en ligne le 14 septembre sur sa chaîne YouTube, Paris Hilton dévoile une période sombre de son adolescence que la plupart d’entre nous nous ignorions. En l’occurrence, les sévices physiques et psychologiques qu’elle a subis lorsque ses parents l’ont envoyé dans un internat. Ce docu, c’est aussi l’occasion d’en savoir plus sur sa carrière, ses ambitions, ses amours, ses envies de procréer, etc. Le film axé sur les médias sociaux, que Miss Hilton a aidé à produire, aborde enfin sa tristement célèbre sextape de 2003, qu’un ex-petit ami avait diffusée, sans son consentement, alors qu’elle n’avait que 20 ans. Bref, celles et ceux qui pensaient que cette Barbie girl incarnée n’avait vu que la vie en rose risquent d’être déstabilisés par ses noirs passages à vide ! Rencontre avec une Renaissance-woman…

Avant toute chose, pouvez-nous dire comment le Covid a affecté votre vie ?