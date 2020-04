Jérôme Robart aurait voulu emmener sa famille à la campagne. En vain.

S’il existe un "bon côté" au confinement, ce jour-là, Jérôme Robart avait du mal à le trouver. "Il y a des choses qui sont terribles, aussi ", dit-il. " Je suis confiné à Paris. Je pensais pouvoir ramener les miens dans une maison que je retape, à la campagne, mais en fait je m’aperçois qu’ils étaient liés à Paris par d’autres personnes. Donc j’ai été incapable de ramener les miens dans un endroit où ils auraient été plus en sécurité… Pourtant, la voiture chargée, je suis parti et… je suis revenu pour me mettre dans la gueule du loup. "

Après, la vie à Paris, dans son petit appart avec sa chérie et ses chats, ça va très bien aussi. " Il y a de la méditation, des lectures, de la musique. Je me remets à jouer de la guitare. J’ai même ouvert la PlayStation hier pour jouer à des jeux vidéo. Des trucs un peu régressifs en somme ! Mais la problématique qui m’empêche de bien vivre, c’est que je vois qu’autour de moi plein de gens font n’importe quoi. Ils continuent à sortir, à ne pas faire face à la réalité du danger. Ils ne se mettent pas réellement à la place du virus et ne font pas assez attention. Donc on risque de partir dans un confinement qui va se durcir et durer. Avec l’angoisse, bien sûr, que la société tienne ", analyse-t-il. "Il est évident que l’on doit cultiver un côté positif mais, d’un autre côté, il y a quand même quelque chose en moi qui est très effrayé par ce qui se passe. Quand on sortira de cette crise sanitaire, on aura d’autres problématiques, écologiques et de transformation du monde. Et là, je pense qu’on n’est absolument pas prêts, on ne sait pas comment modifier notre monde pour ne pas qu’il coure à sa ruine ."

Le lendemain matin, Jérôme Robart nous envoyait un petit SMS disant "Si des fois mes paroles d’hier étaient trop anxiogènes, je suis beaucoup plus serein aujourd’hui." C’est notre lot à tous…