D'un côté il y avait celui qui est et restera une légende de la musique, Michael Jackson. De l’autre se trouvait l'enfant star qui s'est retrouvé sous les projecteurs dès son plus jeune âge grâce à la série de films "Maman j'ai raté l'avion", Macaulay Culkin.

Si le célèbrissime interprète de Kevin a connu une véritable descente aux enfers après sa surmédiatisation, le chanteur, décédé le 25 juin 2009, a quant à lui eu beaucoup de problèmes judiciaire car il était suspecté d'être au coeur d'affaires de viol sur mineurs.

Dans un court-métrage réalisé en 2005, Macaulay Culkin expliquait qu’il avait partagé le lit de Michael Jackson jusqu’à ses 14 ans. Des propos qui avaient grandement choqué. Aujourd’hui, le passé le rattrape. L’acteur américain est revenu sur la présumée relation qu’il aurait entretenu avec le roi de la pop pour le magazine américaindont il fait la Une.

Pour Macaulay Culkin, le Roi de la pop n'a rien à se reprocher : "Le mec n'est plus là! Si j'avais quelque chose à dire, je le ferais totalement. Mais non, Je n'ai jamais rien vu, il n'a jamais rien fait. Vu qu'il n'est plus là, je n'aurais aucune raison de mentir", a-t-il expliqué.

L’acteur raconte également avoir croisé le roi de la pop aux toilettes du Palais de Justice lors du procès de Michael Jackson qui se tenait en 2005 à Santa Barbara. Selon l’acteur, le chanteur lui aurait indiqué lorsqu'ils se sont croisés : "Nous ferions mieux de ne pas parler. Je ne veux pas influencer votre témoignage". Quelques sourires et une accolade s'en seraient suivis comme l'explique toujours l'acteur qui est désormais âgé de 39 ans.