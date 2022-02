L’historien Patrick Daguenet tord le cou, dans une biographie, aux jugements d’opinion qui ont traversé le temps.

La Cour du Roi-Soleil ! Que n’a-t-on pas déjà tant et tant écrit sur la vie à Versailles, ses intrigues, ses jeux diplomatiques, mais aussi sur les amours du roi Louis XVI. Madame de La Vallière, Madame de Montespan et enfin Madame de Maintenon qui fut sa seconde épouse, sont les plus connues et ont laissé leurs empreintes avec la naissance d’enfants légitimés et comme épouse morganatique.