Think Pink, l’organisation nationale belge qui lutte contre le cancer du sein, a approché Mademoiselle Luna et elle a accepté avec honneur.

"J’avais déjà été sollicitée par cette association vu que maman et ma grand-mère ont eu le cancer, révèle l’animatrice de 46 ans à laquelle l’organisation tient donc particulièrement à cœur. Le premier jour de la chimiothérapie, l’équipe est déjà là. C’est un plaisir et je n’ai donc aucune angoisse à aller faire ma chimio car l’équipe est super chouette."

La Djette carolo reçoit alors une boîte que Think Pink offre à toutes les femmes qui ont le cancer du sein avec des explications et conseils. "C’est une box jolie et hyper réconfortante, confesse-t-elle. C’est un joli cadeau rassurant." Elle les a alors contactés pour pouvoir aider à sa façon. "Je ne savais pas vraiment comment amener les choses au début, sans tomber dans la pitié. Je voulais vraiment que le message soit positif et servir comme Fanny Leeb ou Clémentine Célarié ont pu aussi le faire. Des femmes connues qui ont le cancer et qui s’en sont servis pour faire avancer les choses et aider beaucoup de femmes ainsi."

Mademoiselle Luna, dont le message principal reste la prévention ("plus le dépistage est précoce, plus on a des chances de guérir"), se mobilisera aussi encore plus pour le Télévie. "Car, évidemment, il n’y a pas qu’un cancer, il y en a plein, malheureusement…"