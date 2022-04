De moins en moins défendue. Depuis plusieurs mois, Madonna enchaîne les scandales sur les réseaux sociaux. Provoc' facile, poses lascives, prise de drogues et visage modifié à grands coups de filtres... tout semble bon pour faire parler d'elle. Mais la "Queen of Pop" ne compte visiblement plus beaucoup de soutiens chez les internautes.

"Elle a aspiré mon âme"

Alors que les Grammy Awards battaient leur plein, la chanteuse américaine s'est ruée sur TikTok pour attirer l'attention. On y voit l'cône, méconnaissable, s'approcher lentement de l'objectif pour faire un baiser à sa communauté. Une séquence vue 11 millions de fois qui a crispé plus d'un fan. "Elle a aspiré mon âme", "qu’est-il arrivé à son visage?", "troublant", "c'est fou et ça va trop loin", "où est notre jolie Madonna, je l’aurais tellement préférée au naturel avec des rides", sont certains des commentaires laissés sur le réseau social. Jusqu'où ira-t-elle ?