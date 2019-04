Madonna ne squatte plus autant les sommets des charts qu’à son époque de gloire, mais elle n’a rien perdu de son sens de la promotion. Sur Instagram, elle a publié une vidéo et quelques photos pour annoncer son prochain album, Madame X. Le tout accompagné d’un texte dont elle a le secret : "Madame X est agent secret. Elle voyage, change constamment d’identité. Elle se bat pour la liberté. Tente de ramener la lumière dans les ténèbres. C’est une danseuse. Une prof. Une dirigeante. Une gouvernante. Une cavalière. Une prisonnière. Une étudiante. Une mère. Un enfant. Une enseignante. Une nonne. Une chanteuse. Une sainte. Une prostituée. Une espionne dans la maison de l’amour. Je suis Madame X." Cela promet une tournée des plus spectaculaires.